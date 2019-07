Speciale energia: Libia, produzione petrolifera in calo dopo stop al giacimento Sharara

- Il più grande giacimento petrolifero della Libia ha quasi dimezzato la sua produzione, portando l’output dello Stato membro dell’Organizzazione dei paesi esportatori di petrolio (Opec) a circa un milione di barili al giorno: il livello più basso dallo scorso febbraio. Lo riferisce oggi l’agenzia di stampa specializzata “Bloomberg”, citando due fonti vicine al dossier. La National Oil Corporation (Noc), la compagnia petrolifera statale della Libia, ha riavviato ieri sera la produzione nel campo petrolifero di Sharara - operato in partnership con Repsol, Total, Omv e Statoil e situato circa 750 chilometri a sud di Tripoli, nella regione meridionale del Fezzan - dopo una sospensione di due giorni. La Noc, infatti, aveva dichiarato venerdì sera, 19 luglio, lo stop per cause di “forza maggiore” dopo che un gruppo armato aveva interrotto le valvole di approvvigionamento. Secondo le fonti di “Bloomberg”, Sharara produce ora “solo” 150.000 barili al giorno, a fronte di un output medio di circa 290.000 barili. (Lit)