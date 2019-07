Formigoni: giudici, ha riletto sua vicenda comprendendo i suoi sbagli

- Durante la detenzione nel carcere di Bollate Roberto Formigoni "ha riletto sua vicenda comprendendo i suoi sbagli a partire dal suo rapporto con Pierangelo Daccò e dalle vacanze sugli yatch ai Caraibi" e ha ammesso di aver avuto dei "comportamenti superficiali". Lo scrivono i giudici del Tribunale di Sorveglianza di Milano nel dispositivo con cui hanno concesso la detenzione domiciliare all'ex presidente di Regione Lombardia condannato in via definitiva per la vicenda Maugeri-San Raffaele. (Rem)