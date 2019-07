Ucraina: elezioni parlamentari, trionfo annunciato Servo del popolo consegna ampi poteri a Zelensky

- Il partito Servo del popolo (Sn), fondato dal presidente ucraino Volodymyr Zelensky, si avvia verso una larga vittoria alle elezioni parlamentari tenutesi nel paese nella giornata di ieri. Con lo spoglio non ancora concluso, la proiezione di seggi che la formazione dovrebbe aggiudicarsi supera i 225 necessari per la maggioranza nella Verkhovna Rada, assegnando quindi a Sn la possibilità di formare un governo monocolore. Tale eventualità era emersa già in campagna elettorale, quando i sondaggi condotti assegnavano a Servo del popolo una percentuale di voti poco sotto il 50 per cento. Nonostante il risultato emerso dalle urne il 21 luglio sia inferiore alle aspettative, consegnando al partito di Zelensky oltre il 42 per cento delle preferenze, a fare la differenza in positivo sarebbe l’esito delle votazioni nei collegi uninominali, dove i rappresentanti di Sn si aggiudicherebbero un numero record di seggi, pari a 106. (segue) (Res)