Ucraina: elezioni parlamentari, trionfo annunciato Servo del popolo consegna ampi poteri a Zelensky (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sebbene tale computo non sia ancora stato reso ufficiale, le proiezioni vedrebbero Servo del popolo ottenere fino a 248 deputati: un’impresa straordinaria per una formazione nata solo pochi mesi fa, e soprattutto una conferma della bontà della scelta fatta da Zelensky di indire elezioni anticipate, sfruttando l’onda lunga del successo nelle presidenziali in primavera. Come rilevato da diversi analisti, ora il presidente ucraino avrà un potere probabilmente mai avuto da nessun politico del paese negli ultimi trent’anni, controllando di fatto metà dei deputati della Verkhovna Rada. Il mandato raccolto nelle due tornate elettorali del 2019 affida al capo dello Stato la responsabilità di portare avanti il processo di riforme annunciato, rendendo fede alle promesse di cambiamento fatte ai cittadini in tutti questi mesi. (segue) (Res)