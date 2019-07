Ucraina: elezioni parlamentari, trionfo annunciato Servo del popolo consegna ampi poteri a Zelensky (3)

- L’investimento di fiducia dell’elettorato ucraino nei confronti di Zelensky è effettivamente sorprendente: una persona senza alcuna esperienza politica si è ritrovata nel giro di meno di un anno a determinare il percorso del paese in materia economica e nei rapporti con l’estero. Ad affiancare il presidente in questo compito saranno dei parlamentari altrettanto “inesperti”: circa il 60 per cento dei deputati che entreranno nella Verkhovna Rada in questa legislatura siederanno sugli scranni dell’assemblea nazionale per la prima volta. Molti di loro hanno avuto in precedenza incarichi solo come funzionari pubblici, o provengono direttamente dal mondo dell’imprenditoria e dello spettacolo. Tale categorizzazione non appartiene solo ai rappresentanti di Servo del popolo, ma anche a quelli dell’altra “nuova” formazione, il movimento Voce di Svyatoslav Varkarchuk, che ha ottenuto oltre il 6 per cento dei consensi, superando in tal modo la soglia di sbarramento. (segue) (Res)