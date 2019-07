Ucraina: elezioni parlamentari, trionfo annunciato Servo del popolo consegna ampi poteri a Zelensky (4)

- Lo scenario emergente mette però in discussione alcuni elementi dell’equilibrio istituzionale dell’Ucraina: come spiegato da alcuni commentatori, una repubblica semipresidenziale è divenuta de-facto una repubblica presidenziale, con tutto o quasi il potere nelle mani di un capo dello Stato che potrà contare sul sostegno di un’ampia maggioranza in un parlamento unicamerale. Di sicuro, Zelensky avrà ora pochi alibi qualora non riuscisse ad ottenere risultati significativi nella lotta ai fenomeni di corruzione e nel dare slancio allo sviluppo economico dell’Ucraina, i temi più importanti della sua finora piuttosto vaga agenda politica. Anche il fronte della politica estera e dei rapporti con la Russia, compreso il ritorno degli ucraini “tenuti prigionieri da Mosca”, potranno assumere un ruolo differente nell’azione del capo dello Stato. La possibilità di ottenere una maggioranza assoluta renderà ancora più efficace l’iniziativa di Zelensky, che non dovrà preoccuparsi di alleanze con altri partiti, nonostante le aperture fatte nei giorni scorsi da elementi del suo staff nei confronti del movimento Voce. Una possibile coalizione fra i due partiti andrebbe in ogni caso a cogliere con ancora più forza il messaggio di rinnovamento inviato dagli elettori, confermando al contempo il corso euro-atlantico dell’Ucraina, sostenuto da entrambe le formazioni. (segue) (Res)