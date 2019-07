Ucraina: elezioni parlamentari, trionfo annunciato Servo del popolo consegna ampi poteri a Zelensky (5)

- Il nome di Varkarchuk era emerso nella tarda serata di domenica anche come possibile candidato per la carica di primo ministro; la prospettiva di una maggioranza monocolore di Servo del popolo ha però stroncato al momento questa prospettiva. Lo stesso Zelensky ha dato domenica sera delle indicazioni sul futuro premier: il capo del governo dovrà essere “una persona esperta di economia” e che non è legata ad alcun partito politico. Il profilo di un tecnocrate, dunque, l’ideale probabilmente per guidare un esecutivo improntato ad avviare un’agenda di intense riforme. Non a caso, per l’incarico sono stati fatti circolare i nominativi dell’attuale segretario del Consiglio nazionale di sicurezza e difesa ed ex ministro delle Finanze Oleksandr Danyliuk, del direttore generale di Naftogaz Andriy Kobolev e del direttore commerciale della compagnia energetica, Yuri Vitrenko. (segue) (Res)