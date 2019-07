Ucraina: elezioni parlamentari, trionfo annunciato Servo del popolo consegna ampi poteri a Zelensky (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Da chi sarà invece costituita la potenziale opposizione nella nuova legislatura? Se le elezioni presidenziali avevano visto una sconfitta dei rappresentanti della “vecchia politica”, con l’uscita di scena di Yulia Tymoshenko al primo turno e la sonora umiliazione subita da Petro Poroshenko al ballottaggio, le parlamentari hanno di fatto confermato questo trend, assegnando alle formazioni dei due leader, rispettivamente Patria (Batkivschyna) e Solidarietà europea, cifre vicine all’8 per cento. Entrambi i partiti sono quindi riusciti a entrare nella Verkhovna Rada, ma difficilmente avranno un ruolo importante nel determinare le scelte future del paese. Nessuno fra Poroshenko e Tymoshenko ha in realtà escluso la possibilità di sostenere la nuova maggioranza, ma difficilmente Zelensky sarà favorevole a tale ipotesi. L’unica forza politica che ha mantenuto quasi invariati i propri consensi nel corso delle ultime elezioni è la filo-russa Piattaforma di opposizione-Per la vita, guidata da Viktor Medvedchuk, che ha ottenuto una percentuale di consensi vicina al 13 per cento, persino superiore al 9,4 del 2014 (seppur con una denominazione diversa, l’allora Blocco di opposizione). (Res)