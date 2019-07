Tpl Roma: parere positivo a Pums in commissione, previsti 10 anni per opere e cabina regia al Mit

- Una maratona dedicata al trasporto pubblico. Procede l'iter del Pums, il piano Urbano della mobilità sostenibile di Roma che deve arrivare entro inizio agosto in assemblea capitolina per l'approvazione definitiva. Pena l'impossibilità per il Campidoglio di chiedere i finanziamenti per la costruzione di diversi nuove infrastrutture al ministero dei Trasporti. Questa mattina la commissione congiunta Mobilità-Urbanistica ha dato parere positivo al documento al quale la maggioranza lavora dall' inizio del mandato. I consiglieri del Pd Giovanni Zannola, Ilaria Piccolo, Valeria Baglio e Giulia Tempesta non hanno partecipato al voto. I consiglieri riuniti in Campidoglio nella sala del Carroccio, stanno adesso ascoltando il presidente di Roma Servizi per la Mobilità, Stefano Brinchi, che con l'ausilio delle slide ha illustrato il piano. La commissione proseguirà mercoledì per affrontare il capitolo finanziamenti e permettere ai consiglieri di proporre eventuali emendamenti. "L'obiettivo è scrivere degli emendamenti congiunti tra tutte le forze politiche da portare poi in aula per l'approvazione definitiva", ha spiegato il presidente della commissione Pietro Calabrese. (segue) (xcol4)