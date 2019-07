Tpl Roma: parere positivo a Pums in commissione, previsti 10 anni per opere e cabina regia al Mit (2)

- Il Pums è un documento di pianificazione decennale delle opere di trasporto pubblico che dà ottobre sarà necessario per accedere ai fondi ministeriali per realizzare tranvie, metropolitane e piste ciclabili. Le opere sono suddivise in quelle da costruire entro 5 anni, tra 5 e 7 anni ed entro 10. Il valore complessivo delle infrastrutture nel Pums di Roma è di 12 miliardi di euro. La redazione del piano va avanti dall'insediamento della giunta. Dopo una fase di ascolto della cittadinanza sono state approvate le linee guida del piano e la lista delle opere invarianti, cioè quella da realizzare prioritariamente. L'obiettivo della maggioranza pentastellata è approvare il testo entro il due agosto, dead line per presentare la richiesta di finanziamento al Mit. Nelle linee guida erano state cancellate diverse metropolitane tornate invece nel testo definitivo. La metro C dovrà entro 10 anni arrivare alla Farnesina, passando per San Pietro e piazzale Clodio. Dovrà essere realizzata la linea D che collegherà il quadrante Sud-Ovest della Capitale a quello Nord-Est: dall'Eur a Talenti passando per Trastevere ed il centro (a Spagna incrocerà la linea A). Nel Pums ci sono poi il prolungamento della linea A da Battistini alla stazione Fl3 di Monte Mario e il prolungamento della linea B da Rebibbia a Casal Monastero, e della B1 da Jonio al Gra. Dopo l'ultima seduta della commissione il presidente Calabrese aveva chiesto la creazione di una cabina di regia presso il Mit con Comune e Regione per realizzare le metropolitane previste dal piano entro i 10 anni. "Serve una convergenza tecnica e politica tra Comune, Regione e Governo per fare in 10 anni quello che è accaduto a Madrid. Basta polemiche e permettiamo a Roma di rinascere". A domanda, alcuni giorni fa, il ministro dei Trasporti Danilo Toninelli ha risposto: "Ci lavoreremo". (xcol4)