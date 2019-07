Senato: domani inaugurazione sezione bilaterale di amicizia tra Italia e Africa occidentale

- Si terrà domani al Senato l’inaugurazione della sezione bilaterale di amicizia tra Italia e Africa occidentale. All'incontro parteciperanno le rappresentanze diplomatiche dei paesi della regione; il capo di gabinetto del ministro degli Affari esteri e della cooperazione internazionale, Riccardo Guariglia; il direttore centrale per i paesi dell'Africa subsahariana della Farnesina, Giuseppe Mistretta; il responsabile del Fondo internazionale per lo sviluppo agricolo (Ifad) per l'Africa centrale e occidentale, John Hurley; i rappresentanti di istituzioni coinvolte con attività di diverso tipo nell'area. Parteciperanno, inoltre, i parlamentari del Comitato di presidenza del gruppo italiano dell’Unione interparlamentare (Uip), i parlamentari delle commissioni Esteri di Camera e Senato e i membri componenti della sezione bilaterale. L’iniziativa riguarda 13 paesi della regione: Benin, Burkina Faso, Camerun, Capo Verde, Costa d'Avorio, Gambia, Ghana, Guinea, Guinea Bissau, Liberia, Senegal, Sierra Leone e Togo. (Res)