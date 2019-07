Traffico Milano: le chiusure per lavori previste su A50

- Sulla A50-tangenziale Ovest, per lavori di ammodernamento dei dispositivi sicurvia, verranno chiusi al traffico i rami di svincolo dell'Interconnessione A50-A4 in uscita per Venezia e Torino da carreggiata nord (direzione A8-Laghi) dalle ore 22:00 di lunedì 22 luglio alle ore 06:00 di martedì 23 luglio 2019. Il percorso alternativo, indicato in loco, prevede l'indirizzamento del traffico allo svincolo Pero-Fiera. Dalle ore 22:00 di lunedì 22 luglio alle ore 06:00 di martedì 23 luglio 2019 verrà chiuso al traffico il ramo di svincolo in uscita per MI-San Siro da carreggiata nord (direzione A8-Laghi). Il percorso alternativo, indicato in loco, prevede l'indirizzamento del traffico sul medesimo complesso di svincolo (Settimo Milanese). Dalle ore 22:00 di lunedì 22 luglio alle ore 06:00 di martedì 23 luglio 2019, verrà chiuso al traffico il ramo di svincolo dell'Interconnessione A50-A7 in uscita per Genova da carreggiata sud (direzione A1-Bologna). Il percorso alternativo, indicato in loco, prevede l'indirizzamento del traffico allo svincolo S.S.35 MI-Ticinese per la successiva uscita da carreggiata nord. Dalle ore 22:00 di martedì 23 luglio alle ore 06:00 di mercoledì 24 luglio 2019 verrà chiuso al traffico il ramo di svincolo in uscita per Settimo Milanese da carreggiata nord (direzione A8-Laghi). Contestualmente verrà chiuso la traffico il ramo di svincolo in entrata da MI-San Siro per la medesima carreggiata nord. I percorsi alternativi, indicati in loco, prevedono l'indirizzamento del traffico sul medesimo complesso di svincolo. (segue) (com)