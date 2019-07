Speciale energia: russa Novatek vende azioni di Arctic Lng-2 a società cinesi e giapponesi

- La società russa Novatek ha concluso una vendita delle azioni del progetto Arctic Lng-2 alle società cinesi Cnpc e Cnooc e ad un consorzio delle società giapponesi Jogmec e Mitsui. Ognuna delle società ha ricevuto il 10 per cento, al pari di quanto fatto in precedenza dalla francese Total. Lo ha annunciato l'ufficio stampa della società russa, ripreso dei media locali. Alla fine di giugno è stata annunciata la costituzione di un un pool di partner per il progetto Arctic Lng. (Rum)