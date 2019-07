Traffico Milano: le chiusure per lavori previste sulla A51

- Sulla A51-tangenziale Est, per lavori di manutenzione giunti di pavimentazione, dalle ore 22:00 di lunedì 22 luglio alle ore 06:00 di giovedì 25 luglio, esclusivamente in pari orario notturno per tre notti consecutive, verrà chiuso al traffico il ramo di svincolo in entrata da MI-Rubattino per carreggiata sud (direzione A1-Bologna). Il percorso alternativo, indicato in loco, prevede l'indirizzamento del traffico allo svincolo S.P.103 Segrate. Per lavori di manutenzione segnaletica verticale, dalle ore 23:00 di lunedì 22 luglio alle ore 06:00 di martedì 23 aprile 2019 verranno chiusi al traffico i rami di svincolo in entrata da S.P.2 Vimercate e Q.re Torri Bianche per carreggiata nord (direzione Usmate). Il percorso alternativo, indicato in loco, prevede la deviazione del traffico in direzione sud allo svincolo S.P.41 Burago. Contestualmente verrà chiuso al traffico il ramo di svincolo in uscita per Vimercate Centro dalla medesima carreggiata nord. Il percorso alternativo, indicato in loco, prevede l'indirizzamento del traffico allo svincolo successivo Vimercate Nord. Per lavori di pavimentazione, di competenza della Provincia Monza e Brianza, sulla S.P.41, dalle ore 22:00 di lunedì 22 Luglio alle ore 06:00 di venerdì 26 Luglio 2019, esclusivamente in pari orario notturno per quattro notti consecutive, verrà chiusa al traffico la carreggiata nord (direzione Usmate-Lecco) con obbligo di uscita allo svincolo Usmate-Velate. Contestualmente verrà chiuso al traffico il ramo di svincolo in entrata da Carnate per la medesima carreggiata nord. Il percorso alternativo, indicato in loco, prevede l'indirizzamento del traffico in viabilità ordinaria. (com)