Bolivia: presidenziali ottobre, Morales avanti di undici punti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I sondaggi per le presidenziali di ottobre, confermano all'attuale capo dello stato della Bolivia, Evo Morales, un ampio vantaggio nei confronti dei suoi sfidanti. L'ultima inchiesta - divulgata nella serata di domenica dal quotidiano "El Deber" e dalla catena "Unitel" -, attribuisce a Morales il 37 per cento dei consensi, ben undici punti percentuali in più rispetto a Carlos Mes, l'ex presidente che con il 26 per cento delle preferenze rimane la principale speranza di una opposizione che rimane comunque molto frammentata. Molto dietro, con solo il 9 per cento dei favori, il terzo dei nove aspiranti alla poltrona di presidente, il candidato di "Bolivia dice no", Oscar Ortiz. Apparentemente irrilevanti al momento le candidature dalla quarta posizione in avanti, tutte sotto la soglia del 3 per cento dei consensi. (segue) (Brb)