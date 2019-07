Bolivia: presidenziali ottobre, Morales avanti di undici punti (2)

- Il sondaggio pare confermare la dinamica elettorale registrata sin dall'inizio della campagna. Il primo sondaggio diffuso dai media, effettuato a metà maggio, assegnava al leader del Movimento al socialismo (Mas), dieci punti di distacco su mesa. L'inchiesta commissionata dal quotidiano "La Razon" all'istituto Tal Cual, assegnava a Morales il 38,1 per cento dei consensi contro il 27,1 per cento di Mesa. Prima di arrivare al terzo candidato - Oscar Ortiz, 8,7 per cento delle preferenze - si passava per il 16,2 per cento degli intervistati che non avevano ancora deciso o non volevano rivelare il voto. e elezioni rimangono contraddistinte dalle polemiche sulla ricandidatura di Morales. (segue) (Brb)