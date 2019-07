Bolivia: presidenziali ottobre, Morales avanti di undici punti (4)

- Sul tema è intervenuto da ultimo il segretario generale dell'Organizzazione degli stati americani (Osa), Luis Almagro, nel corso di una vista tenuta la settimana scorsa a La Paz. Un intervento che ha lasciato l'amaro in bocca alle opposizioni. Al termine dell'incontro, dopo aver accordato l'invio di una missione di osservatori Osa alle urne, Almagro ha detto che una esclusione di Morales dalla scheda sarebbe "assolutamente discriminatoria". Il segretario generale - severo avversario del principale alleato di Morales, il presidente venezuelano Nicolas Maduro -, ha evidenziato la legittimità di una candidatura sostenuta da una sentenza della giustizia interna, evocando casi "analoghi" come quello di Oscar Arias in Costa Rica, Daniel Ortega in Nicaragua e Juan Orlando Hernandez in Honduras. (segue) (Brb)