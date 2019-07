Bolivia: presidenziali ottobre, Morales avanti di undici punti (5)

- Gli oppositori hanno duramente censurato le parole di Almagro, ricordando tra l'altro suoi precedenti pronunciamentoi sul caso. "È una contraddizione che non parla bene di un punto di vista che a suo tempo fu spiegato con molta chiarezza", ha detto mesa rimandando a un messaggio che il segretaroi generale Osa pubblicò a settembre 2017, all'indomani del referendum "perso" dal governo: Evo Morales "dovrà rispettare la decisione popolare che ha detto 'no' alla rielezione. Nessun giudice può revocare il dettato del'unico sovrano: il popolo", scriveva Almagro. E poco più tardi, presentando un rapporto della Commissione di Venezia come "documento con piena validità giuridica", segnalava che la "rielezione non è un diritto umano", togliendo peso all'argomento su cui si reggeva la decisione della Corte Costituzionale boliviana. (segue) (Brb)