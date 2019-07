Bolivia: presidenziali ottobre, Morales avanti di undici punti (6)

- Ad ogni buon conto il presidente, che lo scorso fine settimana ha ufficialmente dato il via alla campagna elettorale, correrà nuovamente in ticket con il suo attuale vice, Alvaro Garcia Linera. Mesa, presidente dal 2003 al 2005, correrà in ticket con un ministro del suo governo, Gustavo Pedraza. Ma al di là delle polemiche sulla ricandidatura di Morales, rimane il fatto che il fronte degli oppositori è tutt'oggi estremamente frammentato. Per la terza volta consecutiva non sono riusciti a creare un fronte compatto, premessa indispensabile per cercare di contendere la leadership al presidente: il tribunale supremo elettorale (Tse) ha accettato ben sette candidature presidenziali di altrettanti partiti. (segue) (Brb)