Trasporti: Salvini, oggi sarò a Rovezzano, delinquenti meritano la galera

- Il ministro dell’Interno, Matteo Salvini, annuncia "massimo impegno per assicurare i delinquenti alla giustizia: meritano anni di galera, visto che hanno bloccato l’Italia e rovinato la giornata a molti italiani. Oggi pomeriggio sarò personalmente a Rovezzano per rendermi conto della situazione. Se sarà confermata la pista anarchica, verificheremo eventuali collegamenti con i no Tav che negli ultimi giorni hanno aggredito le Forze dell’ordine: in ogni caso", conclude il leader della Lega, "da tutti i partiti e dall’intero governo ci aspettiamo una dura condanna delle violenze e un deciso sì alla Torino-Lione". Il vicepremier interviene su quanto accaduto alla circolazione ferroviaria tra Rovezzano e Firenze Campo Marte, sulle linee direttissima e convenzionale tra Roma e Firenze, in merito al principio d’incendio che ha danneggiato gli impianti che gestiscono la circolazione dei treni. Si tratterebbe di un atto doloso ad opera di ignoti. Accumulati ritardi fino a 180 minuti per i treni ad alta velocità su tutti i grandi nodi metropolitani. Ripercussioni anche sul traffico regionale. (Com)