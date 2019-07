Trasporti: Usb, 24 e 26 luglio un vero sciopero, noi non ci stiamo

- Il 24 luglio prossimi Cgil, Cisl e Uil hanno convocato uno sciopero generale dei trasporti di 4 ore ad eccezione del trasporto aereo che lo effettuerà il successivo 26 luglio. "Raccomandiamo a tutti i lavoratori l'attenta lettura della piattaforma di rivendicazioni pubblicata da queste sigle che fa chiarezza dei veri obbiettivi di questa azione di lotta. Tra le richieste, emergono in modo palese che questa piattaforma è rivolta contro il governo (e fino a qui liberissimi di farlo) reo di 'bloccare il Paese', rivendicando l'abbraccio verso le aziende e verso le associazioni datoriali e appoggiando in toto le loro richieste di maggiore liberalizzazione, privatizzazione e, soprattutto, di investimenti in quelle grandi opere che farebbero gli interessi generali". Lo afferma l'Unione sindacale di base in una nota. "Si replica sul terreno dei trasporti quanto già visto finora con i vari patti sottoscritti negli ultimi anni con Confindustria ai massimi livelli. Non sazi di questo, le tre confederazioni fanno proprie le assurde tesi della Commissione di garanzia contro quei sindacati conflittuali e non allineati, colpevoli di "impedire" gli scioperi "veri" fatti dalle "vere" organizzazioni sindacali, come se non fosse lo strapotere della commissione il vero problema dei lavoratori e del sindacato". (segue) (Com)