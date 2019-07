Trasporti: Usb, 24 e 26 luglio un vero sciopero, noi non ci stiamo (2)

- "A nostro avviso, si tratta di un vero sciopero di potere che Cgil, Cisl e Uil, con il tentativo di riabilitarsi nei confronti di lavoratori sempre più sfiduciati da quanto hanno visto negli ultimi anni, ma soprattutto rivolto al mondo padronale per riaffermarsi come interlocutori affidabili e utili nel chiedere più soldi per le grandi opere e più mani libere nella gestione dei lavoratori. Vogliono mantenere inalterato uno schema di potere che ha fatto di tutto fuorché gli interessi delle categorie e utenti in questi anni - continua l'Usb -. Per fare questo, sono addirittura disponibili ad assecondare lo smantellamento del diritto di sciopero in atto da parte della commissione purchè chiudere tutti gli spazi di democrazia nei luoghi di lavoro. Crediamo che tutto questo non possa che spingere i lavoratori dei trasporti, che come e più degli altri vedono ogni giorno erodere il loro salario, i loro diritti e la loro salute nei luoghi di lavoro, a tenersi ben alla larga da questo esercizio di potere", conclude la nota. (Com)