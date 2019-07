Anp-Bolivia: firmato accordo di cooperazione su agricoltura, sanità ed energia

- L’Agenzia per la cooperazione internazionale palestinese (Pica) e il ministero per la Pianificazione allo sviluppo della Bolivia hanno firmato un accordo, a margine della ministeriale del Movimento dei non allineati che si è tenuta a Caracas, in Venezuela. Lo riferisce oggi l’agenzia di stampa palestinese “Wafa”. L’accordo prevede la cooperazione nei settori dell’agricoltura, della sanità e dell’energia. L’accordo è stato firmato dal ministro degli Esteri palestinese, Riyad al Malki, e dall’omologo della Bolivia, Diego Pary Rodriguez. I capi della diplomazia di Ramallah e La Paz hanno sottolineato le forti storiche relazioni che legano l’Anp e la Bolivia. Il ministro degli Esteri palestinese ha illustrato all'omologo gli ultimi sviluppi relativi al conflitto israelo-palestinese, con particolare riferimento al cosiddetto piano di pace del secolo ideato dall'amministrazione statunitense guidata da Donald Trump. Inoltre, Al Malki ha ringraziato la Bolivia per il sostegno alla causa palestinesi nei forum internazionali, soprattutto presso le Nazioni Unite. Da parte sua, Rodriguez ha sottolineato che l’accordo firmato è un inizio fondamentale ed essenziale per l’avvio di una forte cooperazione tra i due paesi a tutti i livelli. La causa palestinese è un tema centrale della politica estera della Bolivia, ha concluso Rodriguez, citato da “Wafa”. (segue) (Res)