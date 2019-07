Anp-Bolivia: firmato accordo di cooperazione su agricoltura, sanità ed energia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il vertice tenuto nel fine settimana a Caracas ha permesso ai "non allineati" di firmare una dichiarazione a difesa del diritto internazionale, con un invito a ricorrere alla giurisdizione della Corte internazionale di giustizia (Icj) e ad attenersi al dettato della Carta delle Nazioni Unite. "Invitare coloro che sono in condizione di farlo a ricorrere a un maggior uso della Corte internazionale di giustizia come fonte di interpretazione delle norme pertinenti al diritto internazionale", si legge nel documento. In particolare si chiede ai paesi di ricorrere all'Icj "nei casi in cui le misure coercitive unilaterali, che si prendono in violazione del diritto internazionale" e che "possono sovvertire la pace e la sicurezza internazionali". Un appello che è stato rilanciato soprattutto nei confronti delle scelte mosse da parte della comunità internazionale nei confronti della crisi politica ed economica in Venezuela. (Res)