India: Modi si congratula per lancio missione lunare, “ogni indiano è orgoglioso”

- Il primo ministro dell’India, Narendra Modi, si è felicitato via Twitter per il lancio della missione lunare Chandrayaan-2: “Momenti speciali che saranno incisi negli annali della nostra gloriosa storia! Il lancio della Chandrayaan2 esemplifica il valore dei nostri scienziati e la determinazione di 1,3 miliardi di indiani a superare nuove frontiere della scienza. Ogni indiano è immensamente orgoglioso oggi!”, ha scritto il premier. Modi ha poi sottolineato lo sviluppo interamente nazionale della missione: “Indiana nel cuore, indiana nello spirito! Ciò che fa impazzire di gioia ogni indiano è il fatto che la Chandrayaan2 è una missione completamente indigena. Abbiamo un orbiter per il rilevamento remoto della Luna e anche un modulo lander-rover per l’analisi della superficie lunare”. (segue) (Inn)