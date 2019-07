Governo: Sisto (FI), inizia altra settimana di passione

- Il deputato di Forza Italia, Francesco Paolo Sisto, afferma in una nota che "inizia l'ennesima settimana di passione per il governo. Tra Autonomia, infrastrutture e 'Russiagate' è ormai chiaro che la 'guerra delle tattiche' sta minando alla base la tenuta della maggioranza. Il contratto di governo non esiste più, se ne prenda atto prima che l'economia italiana subisca da questo stillicidio contraccolpi irreversibili. Perché nonostante i tentativi di distrazione di massa messi in atto dal governo", conclude il parlamentare, "il vero nodo è tutto e solo qui". (Com)