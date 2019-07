Cultura: Pappano rinnova rapporto con Accademia Santa Cecilia fino al 2023

Antonio Pappano, che quest'anno festeggerà i suoi quindici anni all'Accademia Nazionale di Santa Cecilia, ha accettato l'invito dell'Istituzione romana a confermare la carica di Direttore musicale fino a dicembre 2023. Lo rende noto l'Accademia in una nota. "Il rapporto tra Pappano e Roma, cominciato nel 2005, è costellato da importanti traguardi e soddisfazioni sia personali che per le compagini ceciliane: dai riconoscimenti e premi internazionali, dalle tournée nei principali templi della musica di tutto il mondo, alle prestigiosissime incisioni discografiche con le etichette più importanti del settore", si legge nel comunicato. "Sono passati quindici anni dalla mia nomina a Direttore musicale dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia e prolungare il mio incarico, in un'istituzione che amo e in una città che mi ha accolto a braccia aperte, è per me un motivo di grande orgoglio", ha dichiarato Antonio Pappano. "In questa città ho molti affetti e amici e guidare quest'Orchestra, con un livello di professionalità altissimo, mi regala serenità e mi fa sentire parte di una grande famiglia. In questi anni, con l'Orchestra e con il Coro, abbiamo raggiunto importanti traguardi, siamo stati in tournée nelle sale più importanti del mondo e abbiamo inciso con i più grandi artisti del panorama internazionale. Lavoriamo seriamente ogni giorno e continueremo a farlo per offrire a noi stessi, ma soprattutto a questa città e al nostro amato pubblico, il livello artistico ed emotivo che tutti ci meritiamo".