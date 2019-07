Cultura: Pappano rinnova rapporto con Accademia Santa Cecilia fino al 2023 (2)

- La notizia è stata comunicata, a Pappano e all'Orchestra, dal presidente-sovrintendente Michele dall'Ongaro proprio durante l'ultima seduta di registrazione dell'album "La trilogia Tudor" di Donizetti, che Pappano, Coro e Orchestra stanno realizzando per Warner Classics. "È con grande orgoglio che posso annunciare che il maestro Pappano ha accettato la nostra proposta di rinnovo della carica di Direttore musicale dell'Accademia di Santa Cecilia fino al dicembre del 2023", ha dichiarato Michele dall'Ongaro, "E' la quarta volta che rinnoviamo questo incarico da quando sono presidente e questo si deve alla grande sintonia che in Accademia abbiamo con la visione della musica del maestro, del modo di proporla, della sua funzione profondamente legata alla condivisione di valori e idee. I risultati artistici, sempre più apprezzati, che otteniamo grazie al grande lavoro della nostra Orchestra e del nostro Coro che si concretizzano attraverso la nostra stagione, le importanti e numerose tournée internazionali e le premiatissime registrazioni discografiche, sono il frutto di questa collaborazione che avvicina anche alle nostre compagini direttori e solisti di indubbio prestigio internazionale. Proseguire questa collaborazione significa quindi sviluppare questo percorso di crescita confermando quel ruolo di riferimento nella città e nel panorama internazionale che sempre più diffusamente ci viene riconosciuto". (Com)