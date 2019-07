Emilia-Romagna: Bonaccini, Vandelli ha portato suo sapere e passione fuori dalle aule accademiche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Con Luciano Vandelli perdiamo un docente di chiara fama e uno studioso impegnato per l'ammodernamento delle nostre istituzioni. Il suo sapere e la sua passione civile, Luciano li ha portati anche fuori dalle aule accademiche e dentro la società, nelle istituzioni, fino all’impegno politico, affinché il cambiamento necessario e possibile non fosse solo invocato, pensato e progettato, ma concretamente praticato al servizio della comunità”. Così il presidente della Regione, Stefano Bonaccini, appreso della morte del professor Luciano Vandelli Giurista, docente di Diritto amministrativo, fra gli incarichi ricoperti dal 2000 al 2005 fu assessore all’Innovazione amministrativa e istituzionale della Giunta regionale dell’Emilia-Romagna. “In lui, nel suo impegno praticato al servizio della comunità – ha proseguito Bonaccini- c’era, se così si può dire, quel quid in più di pragmatismo dell'emiliano-romagnolo che si sporca le mani coi problemi e non si limita alla sperimentazione empirica del progetto, ma che prova anzi a far funzionare davvero le cose. E Luciano lo ha fatto davvero, come amministratore a Bologna, prima in Comune e poi in Provincia, infine in Regione come assessore all'Innovazione istituzionale”. “Il suo ambito di ricerca, sperimentazione e impegno è stato soprattutto quello delle autonomie locali, intese come istituzioni di prossimità al cittadino: da un lato primo spazio democratico, dall'altro dimensione funzionale per la gestione dei servizi – ha aggiunto - E questo non solo non lo ha mai confinato nella dimensione periferica, ma gli ha permesso al contrario di riflettere ed elaborare soluzioni, avendo sempre presente il quadro d'insieme della società e delle istituzioni, con uno sguardo particolare all'Europa. Non è quindi un caso che le sue idee abbiano trovato riscontro anche oltre confine, circostanza nient'affatto banale per la materia su cui più si era cimentato”. (segue) (Ren)