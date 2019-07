Emilia-Romagna: Bonaccini, Vandelli ha portato suo sapere e passione fuori dalle aule accademiche (2)

- “Luciano Vandelli – ha proseguito il presidente della Regione - è stato anche un grande amministratore, stimato e rispettato da tutti per il suo garbo personale, per la sua apertura al confronto e soprattutto per le cose che ha realizzato. La stessa governance regionale e l'attuale assetto degli enti locali di questo territorio debbono ancora oggi moltissimo alla rivoluzione gentile che realizzò nel suo mandato da assessore. Ecco perché, se il nostro Paese gli deve molto come studioso, questa Regione gli deve ancora di più. Non capita spesso che l'impegno accademico trovi un efficace e coerente riscontro in quello politico e amministrativo”. “Per Luciano è stato così e tutti, soprattutto noi che abbiamo avuto il privilegio di lavorargli accanto, anche per questo dobbiamo essergli doppiamente riconoscenti – ha concluso Bonaccini - Il pensiero va ai suoi cari, ai quali va il mio cordoglio personale, quello della Giunta e dell’intera Regione Emilia-Romagna”. (Ren)