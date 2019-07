Difesa: Grecia, ambasciatore Usa Pyatt chiede rafforzamento cooperazione nel settore

- E’ necessaria una più stretta cooperazione tra Grecia e Stati Uniti in materia di difesa e sicurezza che si basi suoi recenti progressi nelle relazioni tra i due paesi. Lo ha detto l'ambasciatore Usa ad Atene, Geoffrey Pyatt, in un'intervista al quotidiano “Kathimerini”, nel corso della quale il diplomatico ha salutato con favore la relazione "molto forte" del precedente governo, che ha accreditato per il rafforzamento dei legami nei settori della difesa e della sicurezza. "Ora abbiamo un chiaro impegno da parte del primo ministro (Kyriakos) Mitsotakis e della sua squadra a muoversi ancora più velocemente", ha detto Pyatt in riferimento al neo premier osservando che "il tempo del nostro impegno militare oggi è più alto di quello che è stato in decenni”. Secondo l’ambasciatore statunitense, il rafforzamento dei legami tra i due paesi nel settore della difesa è riscontrabile nella "forte" collaborazione nella base navale Souda Bay a Creta, nelle "operazioni importanti dei nostri MQ9 a Larissa" nella Grecia centrale, il ritmo delle esercitazioni militari e le nuove rotazioni attraverso Alessandropoli, Salonicco e Volos. "Abbiamo un impegno da parte di entrambi i nostri governi nel rendere quelle serie di esercitazioni, rotazioni, ancora più grandi e più sostanziali per la prossima stagione. Quindi siamo ben posizionati lì", ha affermato Pyatt.(Gra)