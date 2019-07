Golfo: Ue chiede rilascio immediato nave britannica Stena Impero bloccata in Iran

- L’Unione europea chiede il rilascio immediato della petroliera britannica Stena Impero che si trova dal 19 luglio bloccata nel porto di Bandar Abbas, dopo il sequestro da parte dei Guardiani della rivoluzione iraniana (pasdran). In una nota il portavoce della Commissione europea, Carlos Martin Ruiz de Gordejuela, ha dichiarato: "Chiediamo l'immediato rilascio della nave e del suo equipaggio e chiediamo moderazione per evitare ulteriori tensioni. La libertà di navigazione deve essere rispettata in ogni momento".(Beb)