Formigoni: giudici concedono detenzione domiciliare a ex governatore lombardo

- Il Tribunale di Sorveglianza di Milano ha concesso la detenzione domiciliare a Roberto Formigoni, condannato in via definitiva a 5 anni e 10 mesi per corruzione. Il presidente del Tribunale Giovanna Di Rosa e il relatore Gaetano La Rocca hanno accolto l'istanza presentata in udienza mercoledì scorso dai difensori Mario Brusa e Luigi Stortoni e che aveva ottenuto il parere favorevole dalla Procura Generale. La conferma della notizia è stata data dai legali di Formigoni.(Rem)