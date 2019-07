Colombia: presidente banca europea investimenti in visita nel paese, previsto incontro con Duque

- Il presidente della banca europea degli investimenti (Bei), Werner Hoyer, ha iniziato una visita in Colombia, accompagnato dalla vicepresidente dell’istituto finanziario, Emma Navarro. Hoyer incontrerà oggi il presidente colombiano, Ivan Duque, il ministro delle Finanze, Alberto Carrasquilla, e il consigliere per il post-conflitto Emilio Archila. Durante l’incontro alla presidenza, rende noto l’Ue in un comunicato, verrà firmato un accordo per fare della Colombia la sede di rappresentanza regionale della Bei per l’America latina. (segue) (Mec)