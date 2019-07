Colombia: presidente banca europea investimenti in visita nel paese, previsto incontro con Duque (2)

- I dirigenti della banca incontreranno inoltre varie Ong che hanno ricevuto finanziamenti e donazioni per fare fronte alla crisi migratoria venezuelana. In Colombia la Bei “ha già stanziato 400 milioni di euro per la costruzione della metro di Bogotà, e ha messo a disposizione altri 400 milioni per opere di infrastruttura legate al post-conflitto e programmi ambientali”, ha dichiarato l’ambasciatrice dell’Ue nel paese, Patricia Llombart. (Mec)