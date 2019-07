Fiumicino: comune, insediato questa mattina comitato Anticorruzione

- Si è insediato questa mattina presso la sede comunale il comitato Anticorruzione, presieduto dalla delegata del sindaco alla Legalità Arcangela Galluzzo, alla presenza del responsabile anticorruzione, il segretario generale Maria Tripodi, e delle associazioni del territorio coinvolte. Lo rende noto il comune di Fiumicino. "Durante la riunione odierna è stato ricordato lo scopo del comitato e sono state sviluppate attività propositive, di studio, ricerca, documentazione, monitoraggio, collaborazione e stimolo per le attività comunali a sostegno della legalità e per la valutazione e prevenzione dei fenomeni di illegalità presenti sul territorio. Il comitato supporterà infatti il responsabile della Prevenzione della corruzione nella verifica del rispetto delle misure dell'attuale Piano anticorruzione e nell'aggiornamento del Piano anticorruzione 2020/2022. Il comitato si aggiornerà a settembre anche in previsione dello svolgimento, ad ottobre, della Notte bianca della Legalità", conclude la nota. (Com)