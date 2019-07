Nord Macedonia: leader opposizione Mickoski, governo vuole Procura speciale a suo servizio (3)

- Il presunto coinvolgimento in un caso di corruzione dell'ex procuratore speciale intercettazioni della Macedonia del Nord, Katica Janeva, sta sollevando non poche polemiche politiche a Skopje. Janeva, che ha rassegnato le dimissioni martedì appena prima che emergesse questo scandalo, è infatti coinvolta nelle indagini che hanno portato all'arresto del proprietario di un network televisivo macedone e di un imprenditore, accusati di appropriazione indebito da 1,5 milioni di euro da un altro uomo d'affari indagato proprio dalla Procura speciale. "L'integrità della Procura speciale non è a rischio", ha dichiarato il procuratore, Lence Ristovska, parte del team della Janeva. "Le azioni da parte di singoli individui non rappresentano l'intera istituzione e non avranno effetti sui casi indagati fino ad ora", ha aggiunto Ristovska. (segue) (Mas)