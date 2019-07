Nord Macedonia: leader opposizione Mickoski, governo vuole Procura speciale a suo servizio (5)

- "Quando sono stata eletta procuratore speciale, mi sono promessa e ho promesso ai cittadini della Macedonia del Nord di svolgere le mie funzioni nell'interesse dello Stato di diritto e della lotta contro la criminalità e la corruzione. Ho assunto l'incarico in circostanze molto difficili e pienamente consapevole del compito", ha sottolineato Janeva spiegando che la sua decisione viene presa ora perché il suo nome "non può essere usato come alibi per il destino della Procura speciale e dell'integrazione europea del mio paese". Come precisato dalla Janeva, le sue dimissioni entreranno in vigore non appena i partiti politici troveranno un accordo sul nome del sostituto. (segue) (Mas)