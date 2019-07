Nord Macedonia: leader opposizione Mickoski, governo vuole Procura speciale a suo servizio (7)

- Secondo quanto auspicato nei mesi scorsi dal premier macedone Zoran Zaev, la legge sulla Procura speciale intercettazioni telefoniche dovrebbe essere approvata con il consenso unanime nel parlamento di Skopje. "La nuova legge sulla Procura speciale si trova in procedura parlamentare: per la sua approvazione serve la maggioranza qualificata di due terzi che ancora non è stata trovata", ha dichiarato a marzo il ministro della Giustizia di Skopje, Renata Deskoska. Il premier Zaev ha detto in precedenza che la legge sarà discussa dapprima con il maggiore partito dell'opposizione, Organizzazione rivoluzionaria interna-Partito democratico per l'unità nazionale, e poi con un più piccolo gruppo di parlamentari prima di concludere le trattative con i piccoli partiti della minoranza albanese all'opposizione. (segue) (Mas)