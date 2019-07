Germania: entrate fiscali in aumento a giugno del 6,8 per cento

- A giugno scorso, le entrate fiscali della Germania a livello federale e statale sono aumentate complessivamente del 6,8 per cento a 80,7 miliardi di euro. È quanto reso noto oggi dal ministero delle Finanze tedesco. Tuttavia, nota il quotidiano “Handelsblatt”, il primo semestre del 2019 “non è stato particolarmente positivo” per il titolare del dicastero, Olaf Scholz. Escluse le imposte locali, da gennaio a giugno le tasse federali e statali hanno generato entrate per più di 360 milioni di euro, con un incremento del 3 per cento su base annua. Le imposte versate ai soli Laender hanno registrato un aumento del 5 per cento. Tuttavia, “il rallentamento dell'economia ha lasciato il segno: negli anni scorsi, le entrate fiscali crescevano spesso in maniera nettamente maggiore”. (Geb)