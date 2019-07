Tav: Napoli (FI), intollerabile che 4 balordi blocchino cantiere, M5s fa pesce in barile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Sono perfettamente d’accordo con il ministro dell’Interno Matteo Salvini: intorno alla Tav c’è troppa ambiguità politica e non è più tollerabile che quattro balordi, per di più estranei alla Val Susa, possano bloccare impunemente il lavoro al cantiere di Chiomonte. Però quando Salvini richiama le forze politiche a uscire dall’ambiguità dovrebbe prima di tutto rivolgersi al suo alleato di governo, a quel M5s che fa il pesce in barile da troppi anni". Così Osvaldo Napoli, del direttivo di Forza Italia alla Camera, consigliere comunale a Torino: "Quando quell’aquila del ministro Toninelli legge i romanzi sulle analisi costi-benefici veda di includervi uno studio dell’Università Bocconi per scoprire quanto è costato finora ai contribuenti tenere l’ordine in Val Susa - aggiunge Napoli - . Scoprirà agevolmente che fino a tutto il 2018 lo Stato ha speso 65 milioni di euro per le forze dell’ordine impiegate in Val Susa e distolte da altri compiti come la tutela della sicurezza e la difesa dei cittadini. Allora, Salvini farà bene a pretendere chiarezza massima dal suo socio di maggioranza: la Tav l’hanno votata i piemontesi in modo plebiscitario così come in modo plebiscitario hanno detto no al M5s”. (Rpi)