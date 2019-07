Camera: domani audizione esperti su raccolta rifiuti solidi dispersi in mare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Domani, martedì 23 luglio, alle ore 12:30, la commissione Ambiente della Camera, nell'ambito dell'esame in sede referente delle proposte di legge recante Disposizioni concernenti l'impiego di unità da pesca per la raccolta dei rifiuti solidi dispersi in mare e per la tutela dell'ambiente marino, svolge le audizioni informali di rappresentanti di responsabili del progetto Tuscany fishing for litter arcipelago pulito e referenti del progetto Clean sea life; Associazione big game Italia e Cooperativa lavoratori del mare Rimini; Associazione porti italiani (Assoporti); Consorzio nazionale imballaggi (Conai). L'appuntamento viene trasmesso in diretta webtv. Lo rende noto Montecitorio. (Com)