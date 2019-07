Turchia: Cavusoglu, risponderemo a Usa in caso di sanzioni

- Se gli Stati Uniti imporranno sanzioni sulla Turchia a causa dell’acquisto del sistema di difesa missilistico russo S-400 dovranno attendersi una risposta. Lo ha chiarito oggi il ministro degli Esteri di Ankara, Mevlut Cavusoglu, in un’intervista all’emittente “Tgrt”. Il capo della diplomazia turca ha tuttavia aggiunto che il presidente statunitense, Donald Trump, non ha intenzione di ricorrere a una tale misura. Nelle prossime ore Trump dovrebbe ricevere alla Casa Bianca un gruppo di senatori del Partito repubblicano per discutere l’ipotesi di sanzioni nei confronti della Turchia sulla base della Legge per il contrasto degli avversari degli Stati Uniti attraverso sanzioni (Caatsa). Tale legge, firmata dallo stesso Trump nel 2017, dà al presidente statunitense la possibilità di scegliere cinque tipi di sanzioni su 12 di varia entità. (segue) (Tua)