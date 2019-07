Turchia: Cavusoglu, risponderemo a Usa in caso di sanzioni (2)

- Cavusoglu ha poi parlato della decisione degli Stati Uniti di sospendere la Turchia dal programma di sviluppo dei caccia multiruolo F-35, osservando come gli altri partner del programma non siano d’accordo con tale scelta. “Se Washington non ci darà gli F-35, ci rivolgeremo altrove”, ha aggiunto il ministro degli Esteri, precisando che gli S-400 saranno attivi in Turchia a partire dall’inizio del prossimo anno. Cavusoglu ha discusso della questione con l’omologo statunitense Mike Pompeo a telefono nella giornata di sabato. La scorsa settimana la Casa Bianca ha annunciato la sospensione della Turchia dal programma F-35: l’espulsione dovrebbe diventare effettiva entro la fine del marzo del 2020. (Tua)