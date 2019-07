Toscana: domani a palazzo del Pegaso presentazione della Festa dell’unicorno di Vinci (Fi)

- Avrà luogo domani alle 11.45 in sala Barile di palazzo del Pegaso, a Firenze, la conferenza stampa di presentazione del programma della Festa dell’unicorno a Vinci (Fi), al via venerdì. La manifestazione fantasy, alla sua 15esima edizione, è tra le più grandi in Italia. Parteciperanno alla conferenza stampa il presidente del Consiglio regionale della Toscana Eugenio Giani, il consigliere regionale Enrico Sostegni, Giuseppe Torchia, sindaco di Vinci, Paolo Frese, assessore al Turismo di Vinci, Daniele Vanni, coordinatore e direttore artistico della Festa dell'Unicorno, Alessio Veracini, Alessio Valenti e Sara Margheri, organizzatori della festa. (Ren)