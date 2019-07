Roma: va in commissariato per denunciare documenti smarriti, ma era ricercato e lo arrestano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- M.I., nigeriano di 35 anni, si era presentato al commissariato Monte Mario per denunciare lo smarrimento dei suoi documenti. Per una sua compiuta identificazione e per verificare la regolarità della sua posizione sul territorio italiano, l’uomo è stato accompagnato presso il gabinetto regionale della Polizia scientifica e l'ufficio immigrazione. Lì gli agenti hanno scoperto che, non solo non era mai stato in possesso di un permesso di soggiorno ma che, a suo carico c'era un rintraccio per un ordine di carcerazione in ordine al reato di detenzione e spaccio e che doveva scontare una pena di 11 mesi e 27giorni. Al momento si trova presso la casa circondariale di Rebibbia.(Rer)