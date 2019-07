Tav: Bernini (FI), finito il tempo dei rinvii

- Anna Maria Bernini, presidente dei senatori di Forza Italia, afferma in una nota che "oggi inizia l’ennesima 'settimana decisiva' per le sorti del governo, una commedia ormai stucchevole che viene replicata dagli stessi attori e con lo stesso copione ormai da mesi: Autonomia, infrastrutture, giustizia, flat tax, salario minimo, rubli eccetera. Ma questa settimana la maggioranza dovrà uscire da questo teatrino almeno su una questione cruciale: la Tav, visto che venerdì è la data limite entro cui va definito l'accordo politico sull'Alta velocità tra Francia e Italia, altrimenti c’è il rischio, anzi la certezza, di perdere i fondi europei. Su questo, almeno", conclude la parlamentare, "il tempo dei penultimatum e dei rinvii è finito: è l’ora delle decisioni irrevocabili". (Com)