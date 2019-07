Torino: Comune-odine degli ingegneri, alleanza per alzare alzare qualità dei servizi pubblici

- Elevare la qualità dei servizi pubblici, avvalendosi dell’opportunità di realizzare iniziative comuni innovative, anche attraverso il varo di progetti di ricerca concreti. È questo, in sintesi, lo scopo della convenzione che è stata stipulata dal Comune di Torino con l’Ordine degli Ingegneri della Provincia. La decisione era stata deliberata dalla Giunta comunale nelle settimane scorse, sulla scorta dell’articolo 117 del Testo unico degli Enti Locali che dà la possibilità ai Comuni di sottoscrivere patti al fine di migliorare le reciproche azioni a favore della cittadinanza. Si tratta di un accordo che rinnova e rinforza il legame di collaborazione già in essere tra Palazzo Civico e l’Ordine dei professionisti che ha sede in via Giolitti, 1: “I risultati prodotti nel campo della formazione in tema di prevenzione e sicurezza sul lavoro sono stati un traguardo importante, tanto che intendiamo continuarli ed estendere l'iniziativa ad altre azioni” – sottolineano i firmatari della delibera, che annovera, oltre alla sindaca Chiara Appendino, i responsabili delle politiche ambientali, del patrimonio comunale e della viabilità, rispettivamente Alberto Unia, Sergio Rolando e Maria Lapietra. (segue) (Rpi)