Torino: Comune-odine degli ingegneri, alleanza per alzare alzare qualità dei servizi pubblici (2)

- “Tale accordo è la dimostrazione che è possibile percorrere fruttuosamente la strada della cooperazione e della collaborazione per gestire le tante situazioni che caratterizzano la nostra Città, oltreché il riconoscimento agli Ingegneri del ruolo di opinion leader all’interno dei processi decisionali strategici” – dichiara il presidente dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Torino Alessio Toneguzzo. In programma vi saranno dunque non solo corsi e seminari, o la realizzazione di testi divulgativi e l’organizzazione di incontri aperti al pubblico: la convenzione pone l’accento sull’importanza di promuovere anche tavoli tecnici sulle infrastrutture, la viabilità, l’urbanistica, la sostenibilità ambientale e imbastire iniziative di comunicazione attraverso i rispettivi canali telematici e social, condividendo così i rispettivi capitali relazionali. L’accordo, che si intende stipulato a titolo gratuito, lascia tuttavia il campo alla possibilità di intercettare possibili finanziamenti utili ad amplificare i risultati del lavoro comune. (Rpi)