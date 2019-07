Camera: domani audizione Istat e Federbeton su nuova Imu

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Domani, martedì 23 luglio, la commissione Finanze della Camera, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge in materia di imposta municipale sugli immobili, svolge le audizioni informali: ore 13:30, rappresentanti dell'Istituto nazionale di statistica (Istat); ore 14:15, rappresentanti di Federbeton. L'appuntamento viene trasmesso in diretta webtv. Lo rende noto Montecitorio. (Com)